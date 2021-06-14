Dünya ABD Başkanı Biden'dan NATO'da 'Rusya' ve 'Çin' vurgusu

ABD Başkanı Biden'dan NATO'da 'Rusya' ve 'Çin' vurgusu

Dünya

ABD Başkanı Biden'dan NATO'da 'Rusya' ve 'Çin' vurgusu

ABD Başkanı Joe Biden, bugün Brüksel'de katıldığı NATO Liderler Zirvesine ilişkin, "Rusya'nın saldırganlığı" ve "Çin'in oluşturduğu stratejik problemleri" ele aldıklarını vurguladı.

14 Haziran 2021, Pazartesi 19:16 Son Güncelleme:
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NATO Liderler Zirvesi için Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Biden, Twitter hesabından, "NATO müttefikliğimiz her zamankinden daha güçlü." ifadesini kullandı.

Biden paylaşımında, "Bugün, Rusya'nın saldırganlığı, Çin'in oluşturduğu stratejik problemler, kötü niyetli siber saldırılar, terör ve iklim değişikliği dahil müşterek savunmamızı konuşmak için 29 müttefikimiz ile bir aradayım." değerlendirmesinde bulundu.

AA

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