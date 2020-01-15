Onur Binay/posta.com.tr

FBI, Apple’dan, geçen ay Florida’daki Pensacola donanma hava üssünde meydana gelen 3 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıda zanlıya ait iki iPhone’nun şifrelerini kırmasını istemişti.

Apple’den yapılan açıklamada, mahkeme kararı ile bulut sistemindeki bilgilerin güvenlik güçleriyle paylaşabileceği, kullanıcıların telefonlarına yüklediği verilere ise Apple'ın da erişiminin olmadığı aktarıldı.

Apple, iPhone'un kendi hafızasındaki bilgilere erişim sağlamak için sistemde ‘arka kapı’ oluşturmaları gerektiğine işaret ederek, bunun da kullanıcı gizliliği ve siber güvenlik için tehlikeli bir emsal teşkil edeceğini savundu.

Donald Trump da Apple üzerindeki baskıyı artıracak bir tweet attı. Apple'a her zaman ticaret ve diğer birçok konuda yardımcı olduklarını söyleyen Trump, buna rağmen şirketin katiller, uyuşturucu satıcıları ve diğer şiddet içeren suç unsurları tarafından kullanılan telefonların kilidini açmayı reddettiğini ifade etti.

Apple, Trump’ın bu açıklamaları hakkında yorumda bulunmadı. Şirket, hesap bilgileri, iCloud yedeklemeleri ve cihazla ilişkili birkaç hesap için işlem verileri dahil olmak üzere saldırganın iPhone'unda bulunan bazı hassas verileri FBI ile paylaştığını söylüyor.

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği talebi "tehlikeli ve anayasaya aykırı" olarak eleştirdi.

ACLU, "Güçlü şifreleme, Çin'deki Uygurlar ve Meksika'daki güçlü uyuşturucu kartellerini araştıran gazetecilerin birbirleriyle, bilgili kaynaklarla ve dış dünyayla güvenli bir şekilde iletişim kurmalarını sağlayan soykırımla karşı karşıya kalan dini azınlıklara olanak sağlıyor.

Apple'ın ya da başka bir şirketin FBI'ın otoriter yabancı hükümetlere savunmamızı zayıflatmadan şifreli iletişimlere erişimini sağlaması mümkün değil" dedi.



















