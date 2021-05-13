Dünya ABD Başkanı Joe Biden'dan skandal açıklama! İsrail'i bu sözlerle savundu

ABD Başkanı Joe Biden'dan skandal açıklama! İsrail'i bu sözlerle savundu

Dünya

ABD Başkanı Joe Biden'dan skandal açıklama! İsrail'i bu sözlerle savundu

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüştüğünü belirterek "Binlerce roket topraklarına düşerken İsrail’in kendini savunma hakkı var." dedi.

13 Mayıs 2021, Perşembe 00:12 Son Güncelleme:
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ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray’da Kovid-19 aşılamalarına ilişkin yaptığı basın toplantısı esnasında Filistin ve İsrail’de yaşanan son gelişmelere ilişkin bir soruyu yanıtladı. İsrail’in yanı sıra Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi Orta Doğu ülkeleri ile de bu konuda yakın temas halinde olduklarını belirten Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini ve bu konuda yakın zamanda bir açıklama yayımlayacaklarını söyledi. Yakın zamanda durumun sakinleşmesini beklediğini vurgulayan Biden, "Binlerce roket topraklarına düşerken İsrail’in kendini savunma hakkı var." değerlendirmesinde bulundu.

AA

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