Dünya ABD Başkanı Joe Biden'dan Taliban’a çağrı: Serbest bırakın

ABD Başkanı Joe Biden'dan Taliban’a çağrı: Serbest bırakın

Dünya

ABD Başkanı Joe Biden'dan Taliban’a çağrı: Serbest bırakın

ABD Başkanı Joe Biden, Taliban’dan rehin tutulan ABD’li inşaat mühendisi Mark Frerichs’in serbest bırakılması çağrısında bulundu.

31 Ocak 2022, Pazartesi 00:12 Son Güncelleme:
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ABD Başkanı Joe Biden, Taliban’a 2 yıl önce Afganistan’da kaçırılan 59 yaşındaki ABD’li inşaat mühendisi Mark Frerichs’in serbest bırakılması çağrısında bulundu. Biden, "ABD’lilerin veya herhangi bir masum sivilin güvenliğini tehdit etmek kabul edilemez. Rehin almak özel bir zulüm ve korkaklık eylemidir. Taliban, meşruiyet özlemlerini dikkate almadan önce Mark'ı derhal serbest bırakmalı. Bu pazarlık konusu olamaz" dedi.

ABD Donanması gazisi olan Frerichs, Afganistan'da yıllarca kalkınma projelerinde görev aldı. Şubat 2020'de ABD’nin Afganistan’dan geri çekilmeye yönelik anlaşmayı imzalanmasından bir ay önce kaçırıldı. Frerichs’in Afganistan’da rehin tutulan son ABD’li olduğu düşünülüyor.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Taliban'ı onu serbest bırakmaya çağırıyoruz. Onu eve getirmek için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

WASHINGTON (İHA)

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