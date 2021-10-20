Dünya ABD Başkanı Joe Biden'ı endişelendiren 'deneme'

ABD Başkanı Joe Biden'ı endişelendiren 'deneme'

Dünya

ABD Başkanı Joe Biden'ı endişelendiren 'deneme'

ABD Başkanı Joe Biden, Çin'in hipersonik füze denediğine ilişkin iddiaların kendisini endişelendirdiğini söyledi.

20 Ekim 2021, Çarşamba 23:44 Son Güncelleme:
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Biden, Pensilvanya eyaletine hareket etmeden önce Andrews Askeri Hava Üssü'nde, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Joe Biden, bir gazetecinin "Çin'in hipersonik füze denediği iddialarından dolayı endişeli misiniz?" sorusuna, "Evet" yanıtını verdi.

Financial Times gazetesi, 16 Ekim'de adının açıklanmasını istemeyen 5 kaynağa dayandırdığı haberinde, Çin'in temmuzda hipersonik füze testi yaptığını iddia etmişti. Haberde, füzenin Alçak Dünya Yörüngesi'ne kadar çıktığı fakat ufak bir sapmayla hedefini ıskaladığı ileri sürülmüştü.

AA

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