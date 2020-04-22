Dünya ABD Başkanı Trump milli parkların açılacağını duyurdu

ABD Başkanı Trump milli parkların açılacağını duyurdu

Dünya

ABD Başkanı Trump milli parkların açılacağını duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, bazı eyaletlerin yeni tip corona virüs (Kovid-19) önlemlerini gevşetmesiyle ulusal parkların da açılacağını bildirdi.

22 Nisan 2020, Çarşamba 23:10 Son Güncelleme:
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ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen "Dünya Günü" kapsamındaki ağaç dikme etkinliğinde, Kovid-19 salgınına ilişkin açıklamalarda bulundu. Salgından çok yoğun etkilenmeyen bazı eyaletlerin ekonomilerini yeniden faaliyete geçirmeleri için hazırlanan 3 aşamalı eylem planını anımsatan Trump, Kovid-19 için "görünmez düşman" tanımlamasını kullandı.

Trump, "Görünmez düşmana karşı aldığımız önemli yol sayesinde, hazırladığımız eylem planı kapsamında Amerikan halkı için milli parkları ve kamu alanlarını açacağımızı duyurmaktan memnuniyet duyuyorum." dedi.

Kamusal alanların birçoğu kapatılmıştı

İsim vermeden Çin'e yüklenen Trump, "Bu salgın daha ilk çıktığı yerde kontrol altına alınabilirdi. Salgının nereden çıktığını da hepiniz biliyorsunuz." diye konuştu.

ABD'de alınan Kovid-19 önlemleri çerçevesinde ülke genelindeki milli parklar ve kamusal alanların birçoğu kapatılmıştı.

AA


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