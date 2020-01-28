İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile Oval Ofis'te bir araya gelen Trump planın "herkese mantıklı gelecek" bir plan olduğunu belirtirken, nelerin değişeceğine değinmeden Filistinlilerin "istemeleri gereken" bir plan hazırlandığını söyledi.

ABD yetkililer tarafından dünyanın en büyük anlaşmazlıklarından birinin çözümüne yönelik ivme yaratacağını ümit edilen planın Trump ve Netanyahu tarafından bugün ilerleyen saatlerde genel hatlarıyla açıklanması bekleniyor.

Filistinliler bu planın Batı Şeria, Gazze Şeridi ve Doğu Kudüs'te bağımsız devlet olma umutlarını ortadan kaldıracağından endişe duyuyorlar.

Trump, "Filistinliler başta bu planı desteklemeyeceklerdir ancak ilerleyen zamanda onlar da destekleyecektir... Onlar için iyi olan bu. Hatta onlara fazla bonkör. Ne olacağını ilerleyen zamanda göreceğiz. Şimdilik onlar olmadan plan yürürlüğe girmeyecek ve bunda bir sorun yok" dedi.

Trump, "İlerleyen zamanda onların da planı isteyeceği konusunda olumlu düşünüyoruz" diye ekledi.



