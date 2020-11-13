Haberler Dünya Haberleri ABD Başkanı Trump'ın korumaları karantinaya alındı ABD Başkanı Trump'ın korumaları karantinaya alındı Dünya ABD Başkanı Donald Trump´ı korumakla görevli 130 Gizli Servis çalışanının corona virüs (Covid-19) testlerinin pozitif çıkması sonucu karantinaya alındıkları duyuruldu. 13 Kasım 2020, Cuma 19:17 Son Güncelleme: 13.11.2020 19:17 YAZI BOYUTU Abone Ol PAYLAŞ corona virüs Covid-19 Donald Trump Yazarlarımızdan Trump dönemi sona ererken... Oral Çalışlar BUNLARI DA OKUYUN 1 MSB: Görüşmeler yarın devam edecek 2 İstanbul için bir yasak daha! 3 Okullarda PCR testi yapılmaya başlandı 4 THY'den 65 yaş ve üzeri yolcular için açıklama 5 İsmail Fehmi Cumalıoğul kimdir? Adı Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne verildi