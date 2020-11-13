Dünya ABD Başkanı Trump'ın korumaları karantinaya alındı

ABD Başkanı Trump'ın korumaları karantinaya alındı

Dünya

ABD Başkanı Trump'ın korumaları karantinaya alındı

ABD Başkanı Donald Trump´ı korumakla görevli 130 Gizli Servis çalışanının corona virüs (Covid-19) testlerinin pozitif çıkması sonucu karantinaya alındıkları duyuruldu.

13 Kasım 2020, Cuma 19:17 Son Güncelleme:
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