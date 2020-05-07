09.05.2020
00 00 00
Daha fazlası için
RAMAZAN SAYFASI
Dünya ABD Başkanı Trump'ın yaverinde Kovid-19 çıktı

ABD Başkanı Trump'ın yaverinde Kovid-19 çıktı

Dünya

ABD Başkanı Trump'ın yaverinde Kovid-19 çıktı

ABD Başkanı Donald Trump'ın yaverlerinden birisinin yeni tip corona virüse (Kovid-19) yakalandığı belirtildi.

07 Mayıs 2020, Perşembe 19:51 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

CNN'in Beyaz Saray'daki kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Trump ile yakın temasta olan yaverlerinden birinin Kovid-19 testi pozitif çıktı. Yaverin pozitif çıkması, Trump'ın sağlığı konusunda endişeleri artırdı. Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Hogan Gidley, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Beyaz Saray Sağlık Birimi, yerleşkede çalışan bir ordu mensubunun testinin pozitif çıktığını bildirdi. Başkan Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence de test yapıldı ve sonuç negatif geldi." bilgisine yer verdi.

Kimliği açıklanmayan yavere, dün sabah hastalık belirtileri gösterdikten sonra virüs teşhisi konulduğu ve düzenli aralıklarla virüs testinin tekrarlandığı kaydedildi.

AA


İlgili Haberler
Trump, maske üretim tesisini maskesiz ziyaret ettiTrump: Corona virüsün Çin'deki laboratuvardan çıktığına dair kanıt gördüm


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Ressam Komet: Sanat bir özgürlük meselesidir
Oral Çalışlar
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İngiltere’de 6 yaşındaki çocuk hamile annesinin hayatını kurtardı