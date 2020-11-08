Tüm dünyanın günlerdir soluğunu tutarak takip ettiği ABD seçimlerinde sonuç belli oldu, AP ve CNN en kritik eyalet Pennsylvania’da farkı açan Demokrat aday Joe Biden’ın ipi göğüslediğini ilan etti. Sonuçların duyurulmasından sonra ilk Twitter mesajını paylaşan Trump, yarışın bitmediğini ve yasal mücadeye girişeceğini duyurdu. ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, zafer konuşmasında, ''Bölen değil, birleştiren bir başkan olacağıma söz veriyorum.'' dedi. Biden, Trump'a da bir mesaj göndermeyi ihmal etmedi.

"Birleştiren bir başkan olacağım"

Biden, "Bölen değil, birleştiren bir başkan olacağıma söz veriyorum. Kırmızı ya da mavi eyalet olarak gören değil, sadece Amerika Birleşik Devletleri olarak gören bir başkan olacağım." ifadesini kullandı.

"Birbirimize bir şans verelim"

Biden, "Bu kampanyanın Amerika gibi gözükmesini istedim ve bunu başardık. Trump’ı anlıyorum ben de birkaç kere yenildim ama şimdilik birbirimize bir şans verelim. Amerika'nın iyileşme dönemi geliyor. Birbirimizi şeytanlaştırma tam şu an bitsin artık." dedi.

Corona virüsle mücadele başlatacak

ABD'yi iyileştirme, corona virüs ile mücadele etme, ekonomiyi iyileştirme, sistematik ırkçılığın kökünü kurutma ve iklim değişikliğiyle mücadeleye başlamanın zamanının geldiğini belirten Biden, salgınla mücadele planı kapsamında "Pazartesi günü, 20 Ocak 2021'de salgınla mücadele planımızı hayata geçirecek önde gelen bilim adamı ve uzmanlardan oluşan bir ekip kuracağım." dedi.

"Dünyanın saygı duyacağı bir başkan seçtik"

ABD başkan yardımcılığına seçilen Kamala Harris ise ABD halkının birliği, doğruyu ve bilimi seçtiğini söyleyerek, birlikte daha iyi bir gelecek inşa edeceklerini belirtti. ABD'nin yeni bir güne başladığını söyleyen Harris, "Bu göreve gelen ilk kadın olabilirim ama sonuncusu olmayacağım." dedi. Önlerindeki yolun kolay olmayacağını belirten Harris, "Dünyanın saygı duyacağı bir başkan seçtik.' değerlendirmesinde bulundu.