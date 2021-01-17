Dünya ABD, Biden'ın devir teslim töreni için silahlı protestolara karşı tetikte

ABD, Biden'ın devir teslim töreni için silahlı protestolara karşı tetikte

Dünya

ABD, Biden'ın devir teslim töreni için silahlı protestolara karşı tetikte

ABD’nin Seçilmiş Başkanı Joe Biden’ın, başkanlık yemini edip göreve başlama töreni yaklaştıkça, ülke çapında güvenlik tedbirlerinin arttırıldı. 50 eyalette olası silahlı protestolara karşı güvenlik güçleri tetikte.

17 Ocak 2021, Pazar 17:52 Son Güncelleme:
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ABD Ulusal Muhafız birlikleri, geçen hafta meydana gelen ölümcül isyanların tekrarlanmasını engellemek için toplu halde başkent Washington DC'ye gönderildi. FBI, 50 eyalet başkentinin tamamında Trump yanlısı taraftarların olası silahlı protestoları konusunda uyarı yaptı. 

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Natıonal Mall kapatıldı 

6 Ocak'ta ayaklanmaların yaşandığı Temsilciler Meclisi’nden birkaç kilometre ötede pek çok cadde, beton bariyerler ve metal çitlerle kapatıldı. Genelde başkanlık devri töreni için binlerce kişinin geldiği National Mall, başkanı korumakla görevli ajans Gizli Servis'in talebi üzerine kapatıldı.

Olağanüstü hal ilan edildi 

Maryland, New Mexico ve Utah valilerinin tümü, yasama organlarındaki olası protestolar öncesinde olağanüstü hal ilan etti. Kaliforniya, Pennsylvania, Michigan, Virginia, Washington ve Wisconsin, Ulusal Muhafızlarını harekete geçirenler arasında yer aldı ve Teksas eyalet başkentini dünden itibaren tören gününe kadar kapatacak.

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