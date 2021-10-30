ABD bunu konuşuyor! 38 haftalık bebek 6,3 kilo doğdu

ABD vatandaşı olan Cary ve Tim Patona çiftinin erkek çocuğu, 4 Ekim'de bir hastanede dünyaya geldi. Finnley adı verilen bebek 38 haftada doğdu ve doğduğunda yaklaşık 6.3 kilodaydı.

Michigan Sağlık Üniversitesi yetkilileri, bebeklerin doğumdaki ortalama kilolarının yaklaşık 3.4 kg olduğunu ve 2.5 kg ile 4.5 kg arasındaki ağırlıkların normal kabul edildiğini söylüyor.

Doktorlar anne için 5 Ekim'de bir sezaryen planlamışlardı ancak bebek Finnley acele etti ve beklenenden önce geldi. Doktorlar, Finnley erken doğmasaydı yaklaşık 7.5 kilo olabileceğini söylüyor.

Anne doğum anında yaşadıklarını şöyle anlattı: "Doktor ve hemşireler onu gördükleri anda şoke olup 'Aman Tanrım, bu çok büyük' dediler. Herkes sanki hiç bu kadar büyük bir bebek görmemiş gibi çıldırdı"

Doktorlar her ne kadar şaşırsa da anne için bebeğin kilosu çok sürpriz değildii. Son ultrasonunda hemşireler bebeğinin 6 kiloya yakın olduğunu söylemişlerdi

Bebeğinin hastanede çok ünlü olduğunu söyleyen anne, "Doktorlar ve hemşireler her gün benimle ve bebeğimle fotoğraf çektirmeye geliyor" dedi ve sözlerine ekledi;

"Bebeğimin aynı anda hastanede doğan dört bebekle tek bir ortak noktası vardı, ağırlığı toplam üçü kadardı, bu yüzden buna gülüyorduk"

Cary ayrıca Finnley'nin üçüncü çocuğu olduğunu ve 2008'den bu yana 19 kez düşük yaptıktan sonra doğduğunu söyledi.Baba Tim ise "Heyecanlıyım, artık ailemin tamamlandığını hissediyorum" ifadelerini kullandı.