Dünya ABD Büyükelçiliği'nde bomba paniği!

ABD Büyükelçiliği'nde bomba paniği!

Dünya

ABD Büyükelçiliği'nde bomba paniği!

İzlanda’nın başkenti Reykjavik’te bulunan ABD Büyükelçiliği konutunun yakınlarındaki bir çöp konteynerinde el yapımı patlayıcı bulundu. Konu ile ilgili olarak 3 kişi gözaltına alındı.

02 Aralık 2021, Perşembe 13:06 Son Güncelleme:
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İzlanda Polisi'nden yapılan açıklamada, başkent Reykjavik'in Manatun bölgesinde bulunan ABD Büyükelçiliği konutu yakınlarındaki çöp konteynerinde el yapımı patlayıcı bulunduğu ifade edildi.

Bombanın ABD Büyükelçiliğini hedef aldığına ilişkin kanıt bulunamadığı belirtilen açıklamada, "Ulusal Polis Komiserinin özel bir birimi çağrıldı. Sitenin güvenliği sağlandı ve bomba etkisiz hale getirildi.

Soruşturma kapsamında olayın büyükelçilikle ilgili olduğuna dair hiçbir şey ortaya çıkmadı" denildi. Öte yandan polis, 3 olayla ilgisi olduğu ifade edilen ve daha önce suçları bulunan 3 kişinin gözaltına alındığını, birinin serbest bırakıldığını duyurdu.

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