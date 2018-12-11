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ABD, çaldığı kilise çanlarını Filipinlere iade etti

Filipinler ve ABD'nin 1899-1902 yılları arasındaki savaşı sonrasında ABD kuvvetleri tarafından savaş ganimeti olarak alınan kilise çanları, Filipinlere iade edildi

11 Aralık 2018, Salı 16:13 Son Güncelleme:
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ABD, çaldığı kilise çanlarını Filipinlere iade etti

"Balangiga Çanları" olarak bilinen kilise çanları Samar bölgesinde yer alan Balangiga Kilisesi'ne orduya ait kargo uçaklarıyla getirildi. Balangigalı rahip Lentoy Tybaco, "Biraz heyecanlı, biraz da duygusalım. Sonunda çanlarımıza kavuştuk" dedi.

İki ülke arasındaki savaş, Filipinler'in 48 ABD'li askeri pusuya düşürmesi üzerine çıkmıştı.

GANİMET OLARAK ÇALINMIŞTI

Ganimet olarak alınan çanlardan ikisi Wymonig'de bulunan bir hava üssünde, diğeri de Güney Kore'de bulunan bir ABD üssünde sergileniyordu.

Çanların Filipinler'e iadesi için yıllar boyunca yapılan lobilerde eski başkanlar, rahipler ve tarihçiler uğraş verirken Wyoming'de bulunan gaziler ganimetlerin iadesine karşı çıkmışlardı.

ABD Savunma Bakanı James Mattis bir önceki yıl Filipinler Cumhurbaşkanı Duterte'ye çanların iadesi için bir söz vermişti.

Mahmut Can Emir / (DHA)


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