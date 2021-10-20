ABD California'da acil durum ilan edildi
ABD’de California Valisi Gavin Newsom eyalette kuraklık nedeniyle acil durum ilan etti.
20 Ekim 2021, Çarşamba 20:55 Son Güncelleme:
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Newsom, yaptığı açıklamada, ülkenin batısının üç yıldır üst üste kuraklık yaşadığını belirterek California sakinlerine su tasarrufunu artırmaları çağrısı yaptı.
Californialılardan su tüketimlerini en az yüzde 15 azaltmalarını isteyen Newsom, kaldırım ya da arabaları akan suyla yıkama gibi aşırı su tüketen uygulamalarla mücadele konusunda eyaletin Su Kaynakları Denetim Kuruluna yetki verdi.
Eyalet yetkilileri, kuraklığın sona ermesi için yağışların mevsim ortalamasının yüzde 140 üzerine çıkması gerektiğini bildirdi.
AA
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