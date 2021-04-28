Bilim & Teknoloji ABD, casus uydusunu uzaya gönderdi

ABD, casus uydusunu uzaya gönderdi

Bilim & Teknoloji

ABD, casus uydusunu uzaya gönderdi

İşlevi gizli tutulan uydu, Lockheed Martin ve Boeing firmalarının ortaklığı United Launch Alliance şirketinin ürettiği "Delta 4 Heavy" tipi ağır taşıyıcı roket ile California eyaletindeki Vandenberg Hava Üssü'nden fırlatıldı.

28 Nisan 2021, Çarşamba 11:59 Son Güncelleme:
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Fırlatış, internetten canlı yayımlanırken roketin ikinci aşamasının ateşlenmesi ve uyduyu saklayan kalkanın açılmasının ardından gizlilik gerekçesiyle yayın kesildi.

ABD'de keşif uydularının tasarlanması, üretimi, fırlatılması ve işletilmesinden sorumlu istihbarat birimi Ulusal Keşif Bürosuna (NRO) ait uydunun hangi görev için kullanılacağı bilinmiyor.

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