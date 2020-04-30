ABD corona virüs için ilk ilacı onaylamaya hazırlanıyor

New York Times gazetesi, ilaç şirketi Gilead Sciences'ın 'Remdesivir' ilacına ilişkin üçüncü aşama test sonuçlarının olumlu olduğunu belirtmesinin ardından, Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi'nin (FDA) ilacı onaylamayı planladığını açıkladı.

FDA'dan üst düzey bir yönetim yetkilisi, Covid-19 hastalarını tedavi etmek için test edilen deneysel bir antiviral ilaç olan remdesivir için acil kullanım yetkisini yakın zamanda duyurmayı planlıyor. Bununla birlikte, ABD'li ilaç şirketi Gilead Sciences, bugün akşam saatlerinde yaptığı remdevisir ilacının corona virüs hastalarının tedavisinde kullanılmasına ilişkin olumlu sonuçlar aldıklarını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamanın ardından Gilead hisseleri borsada yüzde 9 değer kazandı. Haber ayrıca ABD borsalarında yukarı yönde bir hareketlenme yarattı.

AA





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