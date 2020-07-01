ABD, corona virüs ilaçlarının tamamını satın aldı! Stoklar tükendi

Corona virüs dünyayı etkisi altına almayı sürdürüyor. ABD ise corona virüs (Covid-19) salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor. Henüz ilk dalga tam olarak kontrol altına alınmadan dünya ikinci dalga şokuyla karşı karşıya. Virüse karşı aşı ve tedavi çalışmaları sürerken, ABD'den tüm dünyayı etkileyecek bir hamle geldi. Vaka sayısı 2 milyon 670 bine yaklaşan, ölü sayısı ise 129 bini geçen ABD'de yönetim, corona virüs tedavisinde kullanılan ve tüm Avrupa'ya yetecek kadar ilacı satın aldı. Son dakika haberine göre stokların tükenmesine neden olan ABD, Avrupa'da endişeli bir bekleyişe neden oldu.

ABD corona virüs (Covid-19) salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor. Son dakika haberine göre, corona virüsün diz çktürdüğü ABD'den kritik bir hamle geldi.

İngiliz Guardian gazetesinin aktardığına göre, bir günde 45 bini aşkın yeni vaka görülen ülke, corona virüse karşı etkili olduğu kanıtlanmış sadece iki ilaçtan birinin neredeyse tüm küresel tedarikini satın aldı.

Amerikan ilaç firması Gilead tarafından yapılan ilaç, başlangıçta bir Ebola tedavisi olarak geliştirildi ancak başarılı olamadı.











