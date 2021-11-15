Dünya ABD dış teknik destek paketinin dördüncü bölümü Ukrayna'ya ulaştı

ABD dış teknik destek paketinin dördüncü bölümü Ukrayna'ya ulaştı

Dünya

ABD dış teknik destek paketinin dördüncü bölümü Ukrayna'ya ulaştı

ABD'nin Kiev Büyükelçiliği'nin Facebook hesabından yapılan açıklamada, 80 bin kilo cephanenin Ukrayna'ya ulaştığı ifade edildi.

15 Kasım 2021, Pazartesi 01:35 Son Güncelleme:
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Açıklamada, ulaşan yardımın 60 milyon dolarlık ek yardımın dördüncü kısmı olduğu belirtildi, ABD'nin Ukrayna'ya 2014'ten bu yana 2,5 milyar dolardan fazla güvenlik yardımı yaptığına dikkat çekildi.

ABD, bu sene Ukrayna'ya 250 milyon ve buna ek 60 milyon dolar uluslararası güvenlik yardımı yapmayı kabul etmişti.

AA

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