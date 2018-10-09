ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da yaptığı açıklmada, "Suudi hükümetini olayın aydınlatılmasına yönelik çalışmalara destek vermeye çağırıyoruz" dedi.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Konsolosluğunda öldürdürüldüğü iddiası ABD'de tepkiye neden olmuştu. ABD Dışişleri Bakanlığı, "Konuyu yakından takip ediyoruz." değerlendirmesi dışında bir yorum yapmazken, Washington Post Gazetesi Editörü Direktörü Fred Hiatt, "Cemal'in öldürüldüğü haberleri doğru ise bu korkunç ve akıl sır ermez bir fiildir." ifadesini kullanmıştı.