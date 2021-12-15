Dünya ABD Dışişleri Bakanı'nın uçağında koronavirüs tespit edildi!

ABD Dışişleri Bakanı'nın uçağında koronavirüs tespit edildi!

Dünya

ABD Dışişleri Bakanı'nın uçağında koronavirüs tespit edildi!

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın uçağında bir kişide koronavirüs görülmesi üzerine yaşanan panik ile birlikte alarm durumuna geçildi.

15 Aralık 2021, Çarşamba 15:26 Son Güncelleme:
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ABD’nin Malezya Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklama göre, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile birlikte Malezya’ya gelen bir basın mensubunun Covid-19 testi pozitif çıktı.

Büyükelçilik, Covid-19’a yakalanan basın mensubunun Blinken’ın bugün başkent Kuala Lumpur’da gerçekleştirdiği etkinliklere katılmadığını belirtti ve kişinin kimliğini gizli tuttu.

Endonezya’dan Malezya’ya gelen diğer kişilerin Covid-19 testlerinin negatif olduğu da açıklandı.

Blinken’ın bugün Tayland’a seyahat etmesi beklenirken, ABD Dışişleri Bakanlığı pozitif çıkan Covid-19 testinin, seyahati nasıl etkileyeceğiyle ilgili henüz bir açıklamada bulunmadı.

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