Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Türkiye ile ABD'nin stratejik ortaklık ilişkilerinin teyit edildiği, iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi.

Açıklamada, "DEAŞ/PKK/YPG/PYD dahil tüm terör unsurlarına karşı ortak mücadele kararlılığı ve Türkiye'nin ulusal güvenlik öncelikleri açık bir şekilde vurgulanmıştır." ifadesine yer verildi.