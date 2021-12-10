ABD enflasyon verisi açıklandı! Altın fiyatlarında son durum...

Piyasa beklentisi ise tüketici fiyatlarının yıllık yüzde 6.8 oranında artacağı yönündeydi. TÜFE kasımda aylık bazda ise yüzde 0.8 oranında artarak beklentileri aştı. Enflasyonun aylık bazda yüzde 0.7 oranında yükselmesi bekleniyordu. ABD'de TÜFE ekim ayında ise yıllık bazda yüzde 6.2 oranında artmıştı.

ONS ALTIN HAFİF PRİMLİ

Haftanın son işlem gününe ise 1775 dolardan başlayan ons altın, genel olarak satıcılı seyretti. ABD'de enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte kısa süre içerisinde pozitif tarafa geçen ons altın, 1780 doları aştı ardından 1779 dolar seviyesinde dengelendi.

GRAM ALTIN YÜKSELİYOR

Yurt içinde ise gram altın fiyatı dolar kurundaki hareketle birlikte paralel bir seyir izliyor. Cuma gününe 787 liradan başlayan gram altın, enflasyon öncesi 793 lira seviyesinde primli seyrediyordu. Kritik verinin açıklanmasının ardından gram altın şu dakikalarda 796 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 782 lira, en yüksek ise 798 lira seviyeleri görüldü.