Ekonomi ABD enflasyon verisi açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? ABD Ocak ayı enflasyon tahmini
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ABD enflasyon verisi açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? ABD Ocak ayı enflasyon tahmini

Ekonomi

ABD enflasyon verisi açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? ABD Ocak ayı enflasyon tahmini

ABD enflasyon verisi için gözler yapılacak açıklamalara çevrildi. Aralık ayında ABD’de enflasyonda son 39 yılın rekoru kırılmıştı. Altın ve döviz piyasası 10 Şubat ABD enflasyon verisine kilitlenmişti. Peki, ABD enflasyon verisi açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? ABD Ocak ayı enflasyon tahmini nedir?

10 Şubat 2022, Perşembe 15:31 Son Güncelleme:
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ABD enflasyon verisi için belirtilen tarih geldi. Son iki yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün yeni varyantı omicronun yayılım hızından kaynaklanan endişeler, para piyasalarında baskıya neden olan temek faktörler olmaya devam ediyor. İşte, ABD Ocak ayı enflasyon tahmini…

ABD ENFLASYON VERİSİ AÇIKLANDI MI, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Merakla beklenen ABD enflasyon verisi 10 Şubat Perşembe günü saat 16.30’da açıklanacak.

ABD OCAK AYI ENFLASYON TAHMİNİ

10 Şubat Perşembe günü açıklanacak ABD Ocak ayı enflasyon tahmini beklentisi yüzde 7.3 olarak belirtildi. Aralık ayında ABD enflasyonu yüzde 7 olarak gerçekleşmiş Haziran 1982'den bu yana kaydedilen en büyük yükselişi göstermeye devam eden yıllık enflasyon, 39 yılın zirvesine yükselmişti.

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