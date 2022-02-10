ABD enflasyon verisi için belirtilen tarih geldi. Son iki yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün yeni varyantı omicronun yayılım hızından kaynaklanan endişeler, para piyasalarında baskıya neden olan temek faktörler olmaya devam ediyor. İşte, ABD Ocak ayı enflasyon tahmini…

ABD ENFLASYON VERİSİ AÇIKLANDI MI, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Merakla beklenen ABD enflasyon verisi 10 Şubat Perşembe günü saat 16.30’da açıklanacak.

ABD OCAK AYI ENFLASYON TAHMİNİ

10 Şubat Perşembe günü açıklanacak ABD Ocak ayı enflasyon tahmini beklentisi yüzde 7.3 olarak belirtildi. Aralık ayında ABD enflasyonu yüzde 7 olarak gerçekleşmiş Haziran 1982'den bu yana kaydedilen en büyük yükselişi göstermeye devam eden yıllık enflasyon, 39 yılın zirvesine yükselmişti.