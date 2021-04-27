Türkiye ABD gemisi Marmara Denizi'ne doğru yol aldı, dikkat çeken görüntü

ABD gemisi Marmara Denizi'ne doğru yol aldı, dikkat çeken görüntü

Türkiye

ABD gemisi Marmara Denizi'ne doğru yol aldı, dikkat çeken görüntü

Çanakkale Boğazı'ndan geçen, ABD Donanması’na ait, 753 borda numaralı Sahil Güvenlik gemisi 'USS Hamilton', Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

27 Nisan 2021, Salı 10:33 Son Güncelleme:
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Ege Denizi'nden saat 08.00'de Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, ABD Donanması'na ait, 753 borda numaralı 'USS Hamilton' adlı Sahil Güvenlik gemisi, saat 09.15'te Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen Sahil Güvenlik gemisi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Gemiye boğaz geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu ile eşlik edildi. Geminin güvertesinde bulunan askerlerden bazılarının fotoğraf çekmesi ise dikkat çekti. 

Mustafa SUİÇMEZ- Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)

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