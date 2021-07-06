Dünya ABD güçleri Bağdat Büyükelçiliği üzerinde uçan SİHA'ları vurdu

ABD güçleri Bağdat Büyükelçiliği üzerinde uçan SİHA'ları vurdu

Dünya

ABD güçleri Bağdat Büyükelçiliği üzerinde uçan SİHA'ları vurdu

Irak'ın başkenti Bağdat’taki ABD Büyükelçiliği üzerinde uçan silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) ABD güçleri tarafından vurularak düşürüldüğü bildirdi.

06 Temmuz 2021, Salı 02:06 Son Güncelleme:
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AA muhabirine konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen Iraklı güvenlik kaynağı, Bağdat’taki ABD Büyükelçiliği üzerinde uçan bazı SİHA'ların ABD güçleri tarafından füze savunma sistemi aracılığıyla vurularak düşürüldüğünü aktardı.

Bağdat'taki Yeşil Bölge yakınlarından ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğinin söz konusu SİHA'lara karşı füze savunma sistemini çalıştırdığı görüldü.

Irak'ın Enbar vilayetindeki ABD Askeri Üssü Ayn el-Esed'e de dün roketli saldırı düzenlenmişti.

ABD hedeflerine yönelik saldırıların İran'a yakın Şii milis güçleri tarafından gerçekleştirildiği iddia ediliyor.

AA

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