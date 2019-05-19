Irak İçişleri Bakanlığı'na bağlı Federal Polis Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD'nin Irak Maslahatgüzarı Joey Hood, başkent Bağdat'taki Federal Polis Komutanlığını ziyaret etti. Hood, 24 Nisan'da düzenlenen ve 1 polisin hayatını kaybettiği, 2 polisin yaralandığı hatalı saldırıdan ötürü ABD yönetiminin özür ve taziye dileklerini Federal Polis Komutanlığına iletti.

Koalisyon güçleri bünyesindeki ABD uçakları, 24 Nisan'da Kerkük'te Federal Polis Komutanlığına ait askeri bir aracı yanlışlıkla hedef almış, saldırıda 1 polis ölmüş, 2 polis yaralanmıştı.

Terör örgütü DEAŞ'la mücadele için ABD öncülüğünde 2014'te kurulan koalisyon bünyesinde Irak'ta yaklaşık 5 bin ABD askeri bulunuyor.

AA