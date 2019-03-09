ABD Hava Kuvvetleri Genel Sekreteri istifa edecek

ABD Hava Kuvvetleri Genel Sekreteri Heather Wilson, görevinden istifa edeceğini açıkladı

09 Mart 2019, Cumartesi 01:25
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ABD Hava Kuvvetleri Genel Sekreteri istifa edecek

Wilson, ABD Başkanı Donald Trump'a yazdığı istifa mektubunda, Teksas Üniversitesi Rektörlüğü için tek finalist olarak seçildiğini ve nihai oylamada gerekli oyu alması durumunda Hava Kuvvetleri Genel Sekreterliği'nden, 1 Mayıs itibarıyla istifa edeceğini kaydetti.

Eski ABD Savunma Bakanı Jim Mattis görevinden istifa ettikten sonra Wilson'un ismi Savunma Bakanlığı için de geçiyordu.

İYİ ANLAŞAMIYORLARDI

Amerikan medyasında yer alan bazı haberlerde, Trump'ın, Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'ı Savunma Bakanı olarak aday göstereceği ifade edilirken, Wilson'un, Shanahan ile iyi anlaşamamasından dolayı Teksas Üniversitesi'nin teklifini kabul ettiği ileri sürüldü.

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