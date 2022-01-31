Boom Supersonic, bu hafta ilk tam ölçekli üretim tesisinin yeri olarak Greensboro, Kuzey Karolina’daki Piedmont Triad Uluslararası Havalimanı’nı seçti. Şirket, 2024 yılında burada üretime başlamayı planlıyor. İlk Overture uçağının 2025 yılında piyasaya sürülmesi, 2026 yılında uçması ve 2029 yılına kadar da ilk yolcularını taşıması planlanıyor.

Boom Supersonic, kara üzerinde ses altı hızlarda ve su üzerinde ise süpersonik hızlarda (mevcut ticari uçakların iki katından daha hızlı) 65 ila 88 arasında yolcu taşımak üzere Overture’u tasarlıyor. Uçak %100 sürdürülebilir yakıtlarla çalışacak şekilde tasarlandı ve şirket, uçağın ilk günden itibaren net sıfır karbon olacağını söylüyor.

ABD Hava Kuvvetleri, yönetici taşımacılığı, özel harekat ve keşif gibi potansiyel uygulamalarla hızlı küresel seyahat ve lojistik için bu teknolojiyle ilgileniyor. Hava Kuvvetleri bu yatırımı, askeri alanda yeniliği teşvik etmeyi ve ticari teknolojileri daha hızlı operasyonel duruma getirmeyi amaçlayan AFWERX programı aracılığıyla yaptı. Stratejik Fon Büyümesi (STRATFI) olarak bilinen ve Boom için sağlanan fon, süpersonik havacılığın geleceği açısından önem taşıyor.