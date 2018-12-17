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ABD helikopterleri PKK/PYD mevzileri üzerinde alçak uçuş yaptı

ABD askerlerine ait 2 helikopterin terör örgütü PKK/PYD'ye ait siper ve mevzilerin üzerindeki alçak uçuşu DHA ekibi tarafından görüntülendi

17 Aralık 2018, Pazartesi 09:23 Son Güncelleme:
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ABD helikopterleri PKK/PYD mevzileri üzerinde alçak uçuş yaptı

Her noktasında hareketliliğin hakim olduğu Suriye'nin Münbiç sınırında da ÖSO güçleri ile terör örgütü PKK/PYD mensupları birbirlerini 24 saat eli tetikte takip ediyor. Fırat Kalkanı Harekatı bölgesi ile Münbiç cephe hattını birbirinden ayıran Sacu Çayı'nın iki yakasında ÖSO güçleri ile terör örgütü PKK/PYD mensupları karşılıklı olarak nöbet tutuyor.

Birbirlerine birkaç yüz metre uzaklıktaki ÖSO güçleri ile çatılarını kum torbalarıyla güçlendirdikleri binalarda bulunan teröristler arasındaki bölgede TSK ve ABD'li askerler zırhlı araçlarla devriye görevi yapıyor. Ancak, zaman zaman ABD'ye ait helikopterler de bölgede devriye faaliyeti yürütüyor.

ABD ALÇAK UÇUŞ YAPIYOR!

ABD askerlerine ait 2 helikopterin terör örgütü PKK/PYD'ye ait siper ve mevzilerin üzerindeki alçak uçuşu da DHA ekibi tarafından görüntülendi.

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