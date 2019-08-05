ABD heyeti ile kritik görüşme sonrası MSB’den açıklama

ABD heyeti ile kritik görüşme sonrası MSB’den açıklama Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan Güvenli Bölge'ye yönelik ABD askeri yetkilileri ile görüşmelere yarın devam edilecek.