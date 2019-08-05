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ABD heyeti ile kritik görüşme sonrası MSB’den açıklama

Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan Güvenli Bölge'ye yönelik ABD askeri yetkilileri ile görüşmelere yarın devam edilecek.

05 Ağustos 2019, Pazartesi 17:10 Son Güncelleme:
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ABD heyeti ile kritik görüşme sonrası MSB’den açıklama

Milli Savunma Bakanlığından, Suriye'nin kuzeyinde koordineli şekilde oluşturulması planlanan Güvenli Bölge'ye yönelik ABD askeri yetkilileri ile görüşmelere yarın devam edileceği bildirildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, görüşmelerin bugünkü kısmının tamamlandığı belirtildi.

Görüşmelere yarın Ankara'da devam edileceği duyuruldu.

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