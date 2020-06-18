ABD için kum fırtınası uyarısı yapıldı

Afrika’nın kuzeyinde yer alan Sahra Çölü’nden yükselen büyük bir kum bulutunun Atlatik Okyanusu’nun kıyılarını süpürdüğü ve birkaç gün içinde ABD’nin güneyini vurabileceği açıklandı. İklim bilimciler, dev kum bulutunun bu hafta sonu Florida’ya ulaşacağını öngörüyor. Gelecek haftanın ortasında ise ABD’nin Louisana ve Texas eyaletine ulaşması bekleniyor.

Uzmanlar dev bulutun geçen hafta Batı Afrika’daki sert rüzgarın yüzeydeki kumu havaya kaldırması sonucu oluştuğunu açıkladı. Newsweek'teki yer alan habere göre , Sahra hava tabakası zeminden 1,5 kilometre ile 6 kilometre yükseklikte bulunuyor ve özellikle haziran ve temmuz aylarında hareketleniyor.

Salgın dönemi için tehlike

Bilim insanları toz bulutunun ABD’ye ulaştığında etkisinin hafifleyeceğini, ancak solunum zorluğu çekeler, alerjik olanlar ve Covid-19 yakalananlar için tehlike yaratabileceğini bildirdi. Söz konusu grupta yer alan kişilerin mümkün olduğunca kapalı alanda bulunması ve dışarı çıkmaması tavsiye edildi.





İlgili Haberler ABD'liler son 50 yılın en mutsuz anındalar



