ABD için kum fırtınası uyarısı yapıldı
Corona virüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden birisi olan ABD için şimdi de kum fırtınası uyarısı yapıldı.
18 Haziran 2020, Perşembe 16:24 Son Güncelleme:
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Afrika’nın kuzeyinde yer alan Sahra Çölü’nden yükselen büyük bir kum bulutunun Atlatik Okyanusu’nun kıyılarını süpürdüğü ve birkaç gün içinde ABD’nin güneyini vurabileceği açıklandı. İklim bilimciler, dev kum bulutunun bu hafta sonu Florida’ya ulaşacağını öngörüyor. Gelecek haftanın ortasında ise ABD’nin Louisana ve Texas eyaletine ulaşması bekleniyor.
Uzmanlar dev bulutun geçen hafta Batı Afrika’daki sert rüzgarın yüzeydeki kumu havaya kaldırması sonucu oluştuğunu açıkladı. Newsweek'teki yer alan habere göre , Sahra hava tabakası zeminden 1,5 kilometre ile 6 kilometre yükseklikte bulunuyor ve özellikle haziran ve temmuz aylarında hareketleniyor.
Salgın dönemi için tehlike
Bilim insanları toz bulutunun ABD’ye ulaştığında etkisinin hafifleyeceğini, ancak solunum zorluğu çekeler, alerjik olanlar ve Covid-19 yakalananlar için tehlike yaratabileceğini bildirdi. Söz konusu grupta yer alan kişilerin mümkün olduğunca kapalı alanda bulunması ve dışarı çıkmaması tavsiye edildi.