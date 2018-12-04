Apple, Donald Trump’ın göreve geldiği tarihten bu yana zor günler geçiriyor. ABD başkanının Cupertino merkezli şirketin üretim bandını Çin’den ABD’ye taşıması yönünde yaptığı baskılar henüz sonuç vermiş değil. İşin aslı yakın gelecekte böyle bir durum da pek mümkün görünmüyor. Fakat Çin üzerine yapılan ticari yaptırımlar ne çok ABD merkezli şirketleri etkiliyor.

APPLE KENDİ ÜLKESİNDE İTHAL STATÜSÜNE GEÇECEK

Trump bir süredir Çin’den ithal edilen elektronik cihazlar üzerine ek vergi getirilmesi için çaba sarf ediyor. Bu ek vergiler uygulamaya konulduğunda Çin üretimi olan akıllı telefonlardan ek olarak yüzde 10 vergi alınacak. Basit bir tabirle 1000 dolardan satılan bir akıllı telefon, 1100 dolardan satılmaya başlanacak. Aslında buraya kadar herşey normal. Normal olmayan şey ise Çin’de üretim yapan ABD merkezli şirketlerin de ithal ürün statüsüne geçecek olması. Nitekim bu şirketler arasında Apple da yer alıyor.

Eğer Trump yasayı yürürlüğe sokarsa, Apple da diğer Çinli üreticiler gibi yüzde 10’luk ithal ürün vergisine tabi tutulacak. Bu da Cupertino merkezli şirketin ABD’deki akıllı telefon fiyatlarının yüzde 10 zamlanacağı anlamına geliyor.

Şirketin CEO’su Tim Cook bu konu hakkında önemli girişimlerde bulunmuştu. Fakat Trump kararından geri adım atmadı. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen G20 sonrasında, ABD ve Çin arasındaki mutabakat sonrası mevcut yasa 90 gün ileri ertelendi. Normalde Trump bu yasanın 1 Ocak itibariyle yürürlüğe gireceğini açıklamıştı. Şimdilik Tim Cook ve ekibinin rahat bir nefes aldığını söylemek yanlış olmayacaktır.

Ralph Breaks the Internet zirvedeki yerini korudu