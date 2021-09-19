ABD ile ilişkilerde terör çıkmazı

Türkiye'nin mesajı belli. Suriye'de terör koridoruna izin verilmeyecek. Bu sorun ABD ile Türkiye arasındaki en büyük sorun. Savunma Bakanı Hulusi Akar da aynı mesajı verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Amerika ziyaretindeki konulardan biri bu.

En önemli anlaşmazlık konusu terör. Afganistan örneği de gündemde. Amerika'nın müttefiklerini yüz üstü son yer olarak görülüyor. Ve Batı'nın terör örgütlerine yardım ettiğine dair son gündem. Fransız şirketinin Lafarge'ın DEAŞ'a destek verdiğinin Fransız mahkemeleri tarafından onaylanması.

Peki, bu konu ABD temaslarında gündeme gelir mi? Türkiye'nin mesajı ne olacak?