Siyaset ABD ile ilişkilerde terör çıkmazı

ABD ile ilişkilerde terör çıkmazı

Siyaset

ABD ile ilişkilerde terör çıkmazı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri’ne gidiyor. Orada temaslarda bulunacak. Peki, Washington ile Ankara arasındaki en büyük sorun ne? Birçok uzmana göre; bu sorunun cevabı, Terör Örgütü PKK’nın Suriye kolu YPG'nin terör koridoru oluşturma girişimi. Türkiye operasyonlarla engel oldu ama süreç nasıl ilerler? Türkiye görüşmelerde ne der? Gazeteci Yazar Bünyamin Aygün'e sorduk.

19 Eylül 2021, Pazar 21:41 Son Güncelleme:
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Türkiye'nin mesajı belli. Suriye'de terör koridoruna izin verilmeyecek. Bu sorun ABD ile Türkiye arasındaki en büyük sorun. Savunma Bakanı Hulusi Akar da aynı mesajı verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Amerika ziyaretindeki konulardan biri bu.

En önemli anlaşmazlık konusu terör. Afganistan örneği de gündemde. Amerika'nın müttefiklerini yüz üstü son yer olarak görülüyor. Ve Batı'nın terör örgütlerine yardım ettiğine dair son gündem. Fransız şirketinin Lafarge'ın DEAŞ'a destek verdiğinin Fransız mahkemeleri tarafından onaylanması.

Peki, bu konu ABD temaslarında gündeme gelir mi? Türkiye'nin mesajı ne olacak?

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