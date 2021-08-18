ABD ile Türkiye arasında ‘göçmen anlaşması’ iddiası! Açıklama geldi…
ABD’den yapılan son dakika açıklamasında ‘Erdoğan ile Biden arasında bir anlaşma iddiası temelsizdir’ ifadeleri kullanıldı.
18 Ağustos 2021, Çarşamba 09:23 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
ABD Ankara Büyükelçiliği’nin sosyal medya hesabından ‘ABD ile göçmen anlaşması’ yapıldığına dair iddialar üzerine şu açıklama yapıldı:
ABD Büyükelçiliği, Başkan Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında Afgan mülteciler ya da göçmenler konusunda bir "anlaşma" veya "pazarlık" yapıldığına dair iddiaların tamamen temelsiz olduğunu belirtmek ister.
BUNLARI DA OKUYUN