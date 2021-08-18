ABD Ankara Büyükelçiliği’nin sosyal medya hesabından ‘ABD ile göçmen anlaşması’ yapıldığına dair iddialar üzerine şu açıklama yapıldı:

ABD Büyükelçiliği, Başkan Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında Afgan mülteciler ya da göçmenler konusunda bir "anlaşma" veya "pazarlık" yapıldığına dair iddiaların tamamen temelsiz olduğunu belirtmek ister.