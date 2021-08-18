Siyaset ABD ile Türkiye arasında ‘göçmen anlaşması’ iddiası! Açıklama geldi…

ABD ile Türkiye arasında ‘göçmen anlaşması’ iddiası! Açıklama geldi…

Siyaset

ABD ile Türkiye arasında ‘göçmen anlaşması’ iddiası! Açıklama geldi…

ABD’den yapılan son dakika açıklamasında ‘Erdoğan ile Biden arasında bir anlaşma iddiası temelsizdir’ ifadeleri kullanıldı.

18 Ağustos 2021, Çarşamba 09:23 Son Güncelleme:
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ABD Ankara Büyükelçiliği’nin sosyal medya hesabından ‘ABD ile göçmen anlaşması’ yapıldığına dair iddialar üzerine şu açıklama yapıldı:

ABD Büyükelçiliği, Başkan Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında Afgan mülteciler ya da göçmenler konusunda bir "anlaşma" veya "pazarlık" yapıldığına dair iddiaların tamamen temelsiz olduğunu belirtmek ister.

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