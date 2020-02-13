İngiliz Stoke White hukuk firması firması, İngiltere, ABD ve Türkiye'ye başvuruda bulunarak Yemen'de işlenen savaş suçlarından sorumlu kişiler hakkında soruşturma açılmasını istedi. Stoke White, BAE kontrolündeki paralı askerlerin, Yemen'de işkence ve suikast gibi savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar işlediği iddia etti. İddialar, Birleşmiş Milletler raporlarına dayandırıldı.

Suçlananlar arasında Muhammed Dahlan da var

Şikayetçilerden Abdullah Suliman Abdullah Daubalah, 2015'de Al-Islah Partisi'nin Aden'deki binasını hedef alan bombalı saldırıdan kıl payı kurtulduğunu belirterek, saldırıyı gerçekleştirenlerin talimatı BAE Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed'in başdanışmanlarından olup Türkiye'nin terörden arananlar listesinde kırmızı kategoriye eklediği Muhammed Dahlan'dan aldığı kaydedildi. Adel Salem Nasser Mofgah ise Yemen'de haksız yere alıkonulduğu sırada BAE himayesindeki bir merkezde işkenceye maruz kaldığını anlattı.

BEA yöneticileri suçlanıyor

Londra'da düzenlenen basın toplantısıyla duyurulan başvuruyu yapan avukatlardan Gülden Sönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada müvekkillerine ve diğer Yemenlilere yönelik suçları işleyenlerin arasında Veliaht Prens Muhammed Bin Zayed ve diğer BAE sorumluları ve askerleri bulunduğunu dile getirdi. Sönmez, bu kişilerin Türkiye'ye girmeleri durumunda hemen yakalanmalarını ve tutuklanmalarını veya suçluların iadesi anlaşmaları kapsamında iadelerin istenmesinin talep ettiklerini söyledi. Adı geçen bazı kişilerin suçlarını ikrar ettiğini kaydeden Sönmez, "Artık bu suçların soruşturulması için tek yapılması gereken bir dava açmak ve bir dava açmak ve süreci yürütmek." ifadesini kullandı.