Dünya ABD, İngiltere'den yapılacak uçuşlar öncesi test zorunluluğu getiriyor

ABD, İngiltere'den yapılacak uçuşlar öncesi test zorunluluğu getiriyor

Dünya

ABD, İngiltere'den yapılacak uçuşlar öncesi test zorunluluğu getiriyor

Corona virüsün mutasyona uğraması sonucu ABD, İngiltere'den yapılacak uçuşlar için negatif corona virüs test sonucu zorunluluğu getiriyor.

25 Aralık 2020, Cuma 09:29 Son Güncelleme:
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Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından alınan karara göre, yapılmış testlerin üzerinden 72 saat geçmemesi gerekiyor.

CDC, yolcuların uçuşlarından önce PCR ve antijen testlerini ibraz etmeleri gerektiğini söyledi. Havalimanında yapılacak testler de geçerli olabilecek ancak test yaptırmayı reddeden yolcuların uçuşlarına izin verilmeyecek.

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CDC, kararın 28 Aralık Pazartesi günü itibarıyla geçerli olacağını duyurdu.


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