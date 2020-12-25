Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından alınan karara göre, yapılmış testlerin üzerinden 72 saat geçmemesi gerekiyor.

CDC, yolcuların uçuşlarından önce PCR ve antijen testlerini ibraz etmeleri gerektiğini söyledi. Havalimanında yapılacak testler de geçerli olabilecek ancak test yaptırmayı reddeden yolcuların uçuşlarına izin verilmeyecek.

CDC, kararın 28 Aralık Pazartesi günü itibarıyla geçerli olacağını duyurdu.







