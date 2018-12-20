ABD, Irak’ın doğal gaz ithalatı muafiyetini 90 gün daha uzattı
ABD, İran’a uyguladığı yaptırımlar kapsamında Irak’a tanıdığı doğal gaz ithalatı muafiyetini 90 gün daha uzattı
Iraklı yetkililer, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD), İran’a uyguladığı yaptırımlar kapsamında Irak’a tanıdığı 45 günlük doğal gaz ithalatı muafiyetini 90 gün daha uzattığını bildirdi.
İran, biriken borçları sebebiyle Temmuz ayında Irak’a doğal gaz akışını durdurmuştu. Söz konusu olay, elektrik üretimi için İran’ın doğal gazına ihtiyaç duyan Irak’ın Basra kentinde gösterilerin başlamasına neden olmuştu.
ERBİL (İHA)