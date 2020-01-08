ABD'nin, Süleymani'yi hava saldırısında öldürülmesinin ardından İran'dan misilleme geldi. İran'ın, Irak'ın Anbar vilayetinde yer alan ve ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esad hava üssüne balistik füzeli saldırısında 80 ABD askeri öldü. ABD Başkanı Trump'ın saldırıya yanıtı ise, "Dünya'daki en güçlü orduya sahibiz" oldu. Peki ABD İran'a karşılık verirse ne olur? Ortadoğu'da ABD'nin üsleri ve askeri gücü ne kadar?

Saddam Hüseyin rejimini devirmek için Mart 2003'te Irak'ı işgal eden ABD'nin, bu ülkede bilinen 9 askeri üssü var. ABD, 2011'de Irak'tan çekilse de buradaki varlığını söz konusu askeri üslerle güçlendirdi. ABD'nin Irak'ta halihazırda yaklaşık 5 bin askeri bulunuyor.









ABD, başkent Bağdat'ta Uluslararası Bağdat Havalimanı'daki Victory Askeri Üssü'nün yanı sıra buranın Taci bölgesinde de eğitim amaçlı Taci Askeri Üssü'ne sahip. Ülkenin batısındaki Enbar'da Habaniyye ve Aynu'l Esed adlı iki askeri üssü daha bulunan ABD, özellikle 2014 yazında DEAŞ saldırıları sırasında bu üsleri aktif şekilde kullanmaya başlamıştı. Amerikan askerleri, Salahaddin vilayetindeki Beled Hava Üssü'nü de kullanıyor.

Irak'ı işgal eden ABD, Kerkük'teki K1 Askeri Üssü'nün yanı sıra ülkenin ikinci büyük kenti Musul'da da askeri üslerle varlık gösteriyor. ABD güçlerinin Musul'da Kayarra (Geyyara) Askeri Üssü de mevcut. ABD Başkanı Donald Trump'ın, askerlerini Suriye'den çekme kararının ardından gündeme gelen Erbil'deki Harir Hava Üssü de ABD güçlerinin bulunduğu üsler arasında yer alıyor. ABD'nin Uluslararası Erbil Havalimanı'nında da bir askeri üssü söz konusu.









ABD, Erbil'de 2015'ten bu yana tamamen kontrolüne aldığı Harir Hava Üssü'nü önce pistini genişletip daha sonra aktif bir şekilde kullanmaya başladı. Erbil'deki Harir, Irak'ın diğer bölgelerine göre DEAŞ tehdidinin çok az olduğu bir bölgede bulunması sebebiyle ABD için oldukça güvenli bir üs olarak görülüyor.

Güvenli olmasının yanı sıra Suriye'nin kuzeyi ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ni (IKBY) birbirine bağlayan Fişhabur Sınır Kapısı'na sadece 227 kilometre mesafede yer alan Harir, ABD'nin Irak'ın kuzeyinde Suriye sınırına en yakın askeri üssü konumunda.

Ortadoğu'daki gücü

Ortadoğu'da ABD'nin üsleri ve askeri gücü ne kadar? İşte cevabı

Bahreyn

5. Deniz Filo Karargahı ve Üssü - 2 hava üssü- Üslerde 7 binden fazla asker bulunuyor

Birleşik Arap Emirlikleri

1 Hava üssü- Yaklaşık 3 bin 800 ABD askeri konuşlu

İsrail

2 Füze ve dinleme üssü

Katar

El Ubeyd Hava Üssü- 1 lojistik üs- Yaklaşık 10 bin ABD askeri bulunuyor

Kuveyt

2 Hava üssü- 3 Kara üssü- ABD askerinin üslerdeki sayısı 15 binden fazla

Mısır

1 Hava üssü

Suriye

12 Üs ve kamp- 2 bin ABD askeri bulunuyor

Suudi Arabistan

1 Eğitim ve lojistik üs- ABD, Prens Sultan Askeri Üssü'nü aktif olarak kullanıyor

Umman

1 Hava üssü- Britanya'ya ait 2 hava üssü- ABD donanması limanları kullanıyor

Ürdün

1 Hava üssü

Irak

9 askeri üs- Yaklaşık 5 bin asker

ABD'nin Ortadoğu'da toplamda 50 binin üzerinde askeri personelinin olduğu belirtiliyor.

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