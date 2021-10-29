Joe Biden, Avrupa ziyareti için Washington'dan ayrılmadan önce sabah saatlerinde Kongre'de Temsilciler Meclisi ve Senato üyeleri ile bir araya gelerek uzun zamandır üzerinde görüşülen altyapı paketini görüştü.

Amerikan basınının konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberlerine göre, Biden söz konusu altyapı paketinin bir an önce geçirilmesinin Roma'da 30-31 Ekim'de düzenlenecek G20 Zirvesinde kendisinin elini güçlendireceğini kaydetti.

Öte yandan Biden, paketin gelecek hafta Kongreden geçmesinin de önemine işaret ederek, "Temsilciler Meclisi ve Senato'daki çoğunluğumuzu korumamız ile benim başkanlığımın gelecek hafta olacaklara bağlı olduğunu söylemem abartı olmaz." ifadesini kullandı.

Kongre ve Beyaz Saray arasında aylar süren görüşmenin ardından ABD Başkanı Joe Biden'ın 1,75 trilyon dolarlık sosyal harcama planının yeni çerçevesinin detayları bu sabah Beyaz Saray tarafından paylaşılmıştı.

Biden, ilerleyen saatlerde Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada tüm Kongre üyelerini bu pakete destek vermeye çağırmıştı.

AA