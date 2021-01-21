ABD medyasından Trump çifti ile ilgili şaşırtan iddia

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni Başkan Joe Biden’ın görevi devralmasının ardından Amerikan medyası Trump’ın 4 yıllık görevindeki özel hayatını mercek altına aldı. ABD medyası, Trump’ın 4 yıllık görevi boyunca Beyaz Saray’da eşi Melania Trump ile ayrı yatakta uyuduğunu iddia etti. ABD medyasının iddiasında, dün Beyaz Saray´dan ayrılan Melania Trump´ın Florida´ya iniş yaptıktan sonra eve gitmek istediği ve Beyaz Saray´dan ayrıldığı için mutsuz olmadığı ifade edildi. Melania Trump ve Donald Trump´ın kendilerine ait ayrı yatak odalarında kaldığı ifade edildi. CNN International´a açıklamalarda bulunan ve ismi açıklanmayan eski Beyaz Saray personeli, "Donald Trump, daha önce diğer yönetimler sırasında bir çalışma veya çalışma odası olan kendi yatak odasında uyudu" dedi.

DHA