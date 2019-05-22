ABD menşeli 22 üründe gümrük vergisi yarıya indirildi
Türkiye, ABD menşeli 22 üründe gümrük vergisini yarıya indirdi. Karar, ABD`nin geçen hafta Türk çeliği ve alüminyum ürünlerine uyguladığı yüzde 50 ve yüzde 20 ek vergiyi yarıya indirmesinin ardından geldi.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre 11 Haziran 2018 tarihinde yürürlüğe giren bazı ABD mallarının ithalatına ilişkin ek vergilerde değişikliğe gidildi.
Buna Türkiye, ABD menşeli 22 üründe gümrük vergisini yarıya indirdi.
Bilindiği üzere ABD, geçen hafta Türkiye'den yaptığı çelik ithalatına uyguladığı yüzde 50 oranındaki gümrük vergisinin yüzde 25'e indirdiğini açıklamıştı.
İşte Türkiye'nin yarıya indirdiği ürünler: