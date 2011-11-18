ABD obeziteye 'dur' diyemedi

ABD’de 2010 yılında kabul edilen çocuk beslenmesine ilişkin kanun gereğince okullarda verilen öğle yemeklerinin besin kalitesinin arttırılması amacına paralel olarak hazırlanan tasarı, pizzayı "sebze" kategorisinden çıkarmayı ve patates kızartması tüketimini azaltmayı hedefliyordu.

LOBİCİLER REDDEDİLMESİNİ SAĞLADI



Temsilciler Meclisi’ne sunulan tasarının reddedilmesi çocuk obezitesiyle savaşan kesimlerin tepkisine neden olurken, dondurulmuş gıda üreticileri için ise zafer olarak değerlendiriliyor. Özellikle Amerikan Dondurulmuş Gıda Enstitüsü’nün (AFFI) Kongre’de yürüttüğü başarılı lobi faaliyetlerinin tasarının reddedilmesinde rol oynadığı belirtiliyor.

Tasarı, okullarda verilen öğle yemeklerinde patatesin yanı sıra, mısır, bezelye ve kuru fasulye gibi nişastalı besinlerin miktarlarının sınırlandırılmasını, çocuklara daha fazla sebze ve meyve sunulmasını, ayrıca pizzada kullanılan domates sosunun miktarının arttırılmasını öngörüyordu. Okul çağındaki çocuk sayısının 32 milyona ulaştığı ABD’de, her 3 çocuktan 1’inin aşırı kilolu ya da obez olduğu bildiriliyor.

A.A.

