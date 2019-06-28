ABD öğrencilere sosyal medya hesaplarını soruyor

Başvuru formunda adaylardan, geçen 5 yılda kullandıkları 20 civarında sosyal medya hesabını paylaşmaları isteniyor. Formda Facebook, Instagram, Reddit ve Youtube gibi hesapların adları soruluyor.

31 Mayıs’ta başlayan uygulama, Uluslararası Eğitimciler Birliği (NAFSA) tarafından ‘uluslararası öğrenci pazarı ve akademik işbirliklerine olumsuz etkileri olabileceği’ gerekçesiyle eleştiriliyor.

Hürriyet’in sorularını yanıtlayan Uluslararası Eğitim Danışmanları Derneği (UED) Başkanı Aslıhan Özenç ise uygulamanın henüz Türkiye’yi kapsamadığını belirterek, “Bazı Arap ülkelerinden gelen öğrencilere soruluyor olabilir. Türkiye’de henüz böyle bir uygulama yok. Ancak bizde de başlayabilir” diye konuşuyor. Uluslararası Eğitimciler Birliği’ne (NAFSA) göre ise uluslararası öğrenciler ve akademik işbirlikleri bu durumdan olumsuz etkilenebilir.



