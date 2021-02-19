ABD, Paris İklim Anlaşmasına resmi olarak yeniden katıldı
ABD Başkanı Joe Biden, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD´nin Paris İklim Anlaşması´na tekrar katıldığını duyurdu.
19 Şubat 2021, Cuma 22:08 Son Güncelleme:
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ABD Başkanı Joe Biden, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ABD´nin tekrar Paris İklim Anlaşmasına katıldığını açıkladı. Biden paylaşımında, "Bugün Amerika resmen Paris İklim Anlaşması’na geri döndü. Hadi çalışalım" dedi.
ABD, Haziran 2017´de eski Başkan Donald Trump yönetimi döneminde Paris İklim Anlaşmasından çekileceğini duyurmuş, 4 Kasım 2019´da ise resmi olarak anlaşmadan çekilmişti.
DHA