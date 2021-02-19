Dünya ABD, Paris İklim Anlaşmasına resmi olarak yeniden katıldı

ABD, Paris İklim Anlaşmasına resmi olarak yeniden katıldı

Dünya

ABD, Paris İklim Anlaşmasına resmi olarak yeniden katıldı

ABD Başkanı Joe Biden, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD´nin Paris İklim Anlaşması´na tekrar katıldığını duyurdu.

19 Şubat 2021, Cuma 22:08 Son Güncelleme:
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ABD Başkanı Joe Biden, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ABD´nin tekrar Paris İklim Anlaşmasına katıldığını açıkladı. Biden paylaşımında, "Bugün Amerika resmen Paris İklim Anlaşması’na geri döndü. Hadi çalışalım" dedi.

ABD, Haziran 2017´de eski Başkan Donald Trump yönetimi döneminde Paris İklim Anlaşmasından çekileceğini duyurmuş, 4 Kasım 2019´da ise resmi olarak anlaşmadan çekilmişti.

DHA

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