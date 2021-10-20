ABD polisi kendisine havalı tüfek tutan 17 yaşındaki genci öldürdü!

ABD'de polis dehşeti bu kez Florida'da yaşandı. 17 yaşındaki Alexander King isimli genç, ABD polisi tarafından kendilerine silah tuttuğu gerekçesi ile 12 el ateş açılarak öldürüldü. Olay anında King'in polislere tuttuğu silahın ise bir havalı tüfek olduğu öğrenildi. Bir tanık tarafından kaydedilen o anlarda ise 17 yaşındaki gencin polise 'vurun beni' diye bağırdığı görüldü.

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Tarpon Springs'te polise yapılan ihbarda birinin "askeri tip bir tüfek" tuttuğu ve yoldan geçenlere silah çektiği söylendi. Şikayetler üzerine olay yerine gelen polis memuru yaptığı açıklamada, "Polis memurları geldiklerinde Alexander King silahını onlara çevirdi" dedi.

Olay anına ait bir tanığın çektiği görüntülerde ise gencin silahını polislere tutarak onlara 'vurun beni' diye bağırdığı görüldü.

Polisler, 12 el ateş açarak King'i etkisiz hale getirirken 17 yaşındaki gencin elindeki silahın bir havalı tüfekten ateş edip edilmediği bilinmiyor.

King'in kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği açıklandı.