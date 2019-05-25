Olay, Kaliforniya'ya bağlı San Diego şehrinde meydana geldi. ABD medyası, polisin, elinde metal bir çubuk bulunan şüpheliyi durdurmak istediğini ancak şüphelinin araçlarına çubukla vurduğunu; elektro şok tabancası ile de vurulmayan şüpheliye silah çekildiğini duyurdu.

Yerel medya, elindeki çubukla polisin üzerine giden ve "Trump şeytan" diye bağıran şüphelinin silahla 2 kez vurulduğunu; hastaneye kaldırılan adamın hayatını kaybettiğini yazdı. San Diego Bölge Polis Ofisi, memurun kendisini savunduğunu belirtti. DHA