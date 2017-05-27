ABD Ramazan etkinliği yapmayı reddetti

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, her yıl Dışişleri Bakanlığı'nın evsahipliğinde düzenlenen Ramazan etkinliğini yapmayı reddetti.

 

27 Mayıs 2017, Cumartesi 10:28 Son Güncelleme:
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ABD Ramazan etkinliği yapmayı reddetti

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson

, son 18 yıldır neredeyse her

Ramazan

ayında ABD Dışişleri Bakanlığı'nın evsahipliğini yaptığı Ramazan etkinliğinin düzenlenmesini reddetti.



Reuters'ın haberine göre 1999 yılından bugüne kadar bir kaç istisna dışında her yıl ABD Dışişleri Bakanlığı ramazan ayı için iftar veriyor ya da Ramazan bayramı için özel bir merasim düzenliyordu.



Fakat Tillerson, bu yıl Ramazan bayramı için özel bir etkinlik düzenlenmesini reddetti.



ABD Dışişleri Bakanlığı'nın evsahipliği yaptığı Ramazan etkinliklerine ABD Kongresi üyeleri, müslüman topluluklar, ABD'deki Müslüman ülkelerin diplomatları ve üst düzey yetkilileri katılıyordu.

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