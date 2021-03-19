ABD - Rusya krizinde açıklamalar peş peşe geldi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kendisi hakkında yaptığı "katil" nitelemesi ve ABD seçimlerine Rusya'nın müdahale ettiği gerekçesiyle "Moskova bedel ödeyecek" şeklindeki açıklamasına karşılık ABD Başkanı Joe Biden’e münazara teklifinde bulundu.

Putin, Rossiya 24 devlet televizyon kanalında yaptığı konuşmada, en son Biden’in inisiyatifi ile telefon görüşmesi yapıldığını hatırlatarak, "Çevrim içi yöntem ile canlı yayında ABD Başkanı Biden ile tartışmamızı devam ettirmeyi öneriyorum. Erteleme olmadan, doğrudan, açık, canlı bir münazara. Bana öyle geliyor ki Rus halkı, Amerikan halkı ve diğer pek çok ülke halkı için ilginç olacak." dedi.

Bu meseleyi uzatmak istemediğini ve hafta sonu dinlenmek için ormana gitmek istediğini belirten Putin, bu yüzden yarın ya da pazartesi bu münazarayı yapmayı önerdi.

Putin, "Amerikan tarafı için uygun olan herhangi bir zamanda biz hazırız. Şimdi Rusya Dışişleri Bakanlığına talimat veriyorum." ifadesini kullandı.

BEYAZ SARAY: BIDEN 'KATİL' DEDİĞİ İÇİN PİŞMAN DEĞİL

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD ile Rusya arasında, Biden'ın Putin'e "katil" demesinin ardından çıkan krize ilişkin değerlendirmelerde bulunan Psaki, ülkesinin endişe duyduğu konuları Rusya'ya söylemekten geri durmayacağının altını çizdi.

ABD'NİN MOSKOVA BÜYÜKELÇİSİ GÖREVİNE DEVAM EDECEK

Biden'ın yorumlarının ardından Rusya'nın Washington'daki Büyükelçisini Moskova'ya geri çağırdığının anımsatılması üzerine Psaki, "Bizim Moskova Büyükelçimiz görevinde kalıyor. Bölgede Ruslar ile iletişim içinde kalacak. Biz ilk adım olarak diplomasiye inanmayı sürdüreceğiz. Düşmanlarımız ile tüm ilişkileri sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Psaki, Biden ve Putin'in ortak çalışabileceği alanlar olduğunu belirterek, "Ancak biz endişe konularımızı söylemekten geri durmayacağız." dedi.

Bir gazetecinin, "Biden, Putin'e 'katil' dediği için pişman mı?" şeklindeki sorusunu ise Psaki, "Hayır, Biden doğrudan sorulan bir soruya doğrudan bir yanıt verdi." şeklinde yanıtladı.

Psaki, Cemal Kaşıkçı cinayeti nedeniyle Biden'ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı da "katil" olarak niteleyip nitelemeyeceğinin sorulması üzerine, "Buradan şimdi daha fazla katil ismi söylemem gerektiğini düşünmüyorum." ifadesini kullandı.

Rusya'ya, Muhalif Aleksey Navalnıy'ın zehirlenmesi konusunda yaptırım uyguladıklarını ve 2020 seçimlerine müdahaleleri konusundaki istihbarat raporunu da yayımladıklarını anımsatan Psaki, "Rusya, kötü niyetli davranışlarının bedelini ödeyecek." mesajını verdi.

Psaki, Putin'in Biden'a yaptığı çevrimiçi münazara teklifine ilişkin, "Şu anda Başkan Biden ile Putin arasında yakın zamanda bir toplantı haberimiz yok." dedi.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın ABD seçimlerine karıştığına dair iddialar üzerine Putin için 'katil' suçlamasında bulunmuş, "Yakında bedelini ödeyecek" ifadesini kullanmıştı.

Beyaz Saray'dan da Rusya için "Yaptıklarının hesabı kesinlikle sorulacak" açıklaması gelmişti.

ABD'den gelen sert çıkışlar üzerine Rusya'nın Washington Büyükelçisi ABD ile ilişkilerin gözden geçirilmesi amacıyla Moskova'ya çağırılmıştı. Büyükelçi Antonov, "ABD yönetimi, ülke içindeki istikrarsızlık durumu nedeniyle dış aktörleri suçluyor. Washington'un eylemleri ikili ilişkilerin normalleşmesine katkıda bulunmuyor. Amerikan yönetiminin bu tavrı, acil sorunlara karşı çözüm bulmak için eşit ve karşılıklı saygıya dayalı bir diyaloga uzak" açıklamasında bulunmuştu.

AA



