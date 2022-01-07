Dünya ABD, Rusya’yı Kazakistan’daki hak ihlallerine karşı uyardı

ABD, Rusya’yı Kazakistan’daki hak ihlallerine karşı uyardı

Dünya

ABD, Rusya’yı Kazakistan’daki hak ihlallerine karşı uyardı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ABD’nin ve tüm dünyanın Kazakistan’daki herhangi bir insan hakları ihlalini yakından takip ettiğini belirtti.

07 Ocak 2022, Cuma 01:46 Son Güncelleme:
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Kazakistan'da sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) fiyatlarına zam yapılmasıyla patlak veren protestolar 2 Ocak'tan bu yana devam ederken, üyeleri arasında Rusya’nın da bulunduğu Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) Kazakistan’a barış gücü göndermeyi kabul etmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price yaptığı açıklamada, ABD’nin Rusya’yı Kazakistan'daki kurumların kontrolünü ele geçirmemesi konusunda uyardığını ve dünyanın herhangi bir hak ihlalini yakından takip ettiğini vurguladı. Price, "Amerika Birleşik Devletleri ve açıkçası tüm dünya herhangi bir insan hakları ihlalini izleyecek" ifadelerini kullanarak, “Kazak kurumlarına el konulmasına zemin hazırlayabilecek her türlü eylemi de izliyor olacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkedeki şiddet olaylarının bastırılması için Rusya, Belarus, Kazakistan, Ermenistan, Kırgızistan ve Tacikistan'ın üye olduğu Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütünden (KGAÖ) yardım istemişti. Örgüt, Kazakistan'daki durumu istikrara kavuşturmak için ülkeye barış gücü göndermeyi kabul etmiş, Rusya ve Ermenistan'dan askeri birlikler bugün Kazakistan'a sevk edilmişti. Tacikistan da ülkeye 200 asker gönderilmesine karar verdiğini açıklamıştı.

WASHINGTON (İHA)

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